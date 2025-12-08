Петър Дочев се уплаши: Ще ме убият в Бургас!

кадър bTV

Новата седмица не започна много добре за водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев. Още в откриването на предаването, той направи два сериозни гафа, като с единия засегна родния си Бургас, а с другия - телевизията, в която работи.

Дочев трябваше да представи певицата Дани Илиева, която пя в началото на предаването и да каже, че е най-младата победителка в известния конкурс „Бургас и морето”. Той обаче се запъна и за момент забрави името на родния си град, та се наложи певицата да му подскаже.

„Ще ме убият в Бургас!”, възкликна актьорът.

Дочев направи втори гаф, като каза, че Дани Илиева е участвала в „България търси талант”, а всъщност ставаше въпрос за „Гласът на България” и отново трябваше да бъде коригиран. След това не му остана друго, освен да отиде при колежките си Яна Донева и Оля Малинова, които го посрещнаха с ледени погледи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!