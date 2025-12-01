Петър Дочев се забърка в полицейска гонка в Барселона

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев разказа сензационна история от скорошното си пътуване до Барселона. Оказва се, че той помогнал на полицията да залови преследван престъпник. Горд от себе си, актьорът разказа подробности за ситуацията.

„Както се разхождам, гледам, че някакъв човек тича, което е нормално, защото в Барселона всички тичат. След това обаче виждам, че след него тича полицай и нещо вика”, обясни Дочев. Той просто си протегнал крака и спънал беглеца от полицията. След малко на мястото дошли няколко патрулки и извършили арест.

Полицията разпитала и Дочев, а той казал, че няма нищо общо и изкарал, че е спрял престъпника едва ли не случайно. Колежката му Яна Донева коментира историята с думите, че трябва да го направя почетен гражданин на Барселона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!