Петър Дочев се заяде с Gen Z: Става дразнещо

Водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев изненадващо се сопна на така обсъжданото поколение Z, което се превърна в символ на промяната след големите протести. Докато „джензитата” са във фокуса на общественото внимание със своите положителни страни, актьорът акцентира върху това, което го дразни при тях. А именно, че претендират, че много неща са техен уникален патент, а всъщност са измислени и открити доста отдавна.

„Това поколенческо разделение започва да дразни”, коментира Дочев.

Той даде конкретен пример с минимализма на Gen Z и подчерта, че желанието да се отървеш от излишните предмети и да живееш само с най-необходимото далеч не техен патент. Актьорът сподели, че той също живее по подобен начин.

„Установих например, че не ми трябва кола и я продадох. Не ми пречи да живея така, друг въпрос е какъв мъж съм, като нямам кола”, коментира с усмивка Петър Дочев.

