Петър Манолов, КТ „Подкрепа”: Българинът знае две инвестиции - имот или влог в банката

Българинът познава само два начина за инвестиране - имот или влог в банката, а у нас има смисъл да се търсят и всички други инструменти, които могат да носят допълнителни доходи. Това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия президентът на КТ „Подкрепа” Петър Манолов. Той каза също, че като цяло спестяванията на българите растат, но те са спестявания на най-богатите, тъй като от години градим общество, основано на неравенството.

„Никога работещите бедни не са били под 60%”, това коментира Манолов по повод статистика, изнесена от КНСБ, която показва, че същото положение ще се запази и след приемането на бюджета за следващата година.

Архитектът Любо Георгиев пък заяви, че за инвестирането в имоти има много митове и легенди, защото предпочитаме да се доверяваме на близки и роднини, а не на институции и специалисти. По негови думи, има много спекулации в търговията с имоти. „Купуваме си едни празни бетони, а у нас цените им са падали”, обясни архитектът.

„Колкото повече остарява бетона, толкова по-здрав става”, репликира го Петър Манолов.

