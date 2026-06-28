Петър Москов предлага конституционен таван за държавния дълг

Кадър Нова Тв

Политическата формация "Синя България" предлага промяна в Конституцията, която да ограничи поемането на нов държавен дълг в рамките на една година до половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година. Идеята за въвеждане на така наречената фискална бюджетна котва беше представена в неделя от д-р Петър Москов в ефира на телевизия NOVA с цел овладяване на инфлацията и спиране на прогресивното задлъжняване на гражданите.

Според д-р Петър Москов проектът за промяна в основния закон черпи опит директно от практиката в Германия. Той обясни, че подобни конституционни механизми вече функционират успешно и в редица други европейски държави като Швейцария, Швеция, Испания и Полша. Представителят на "Синя България" аргументира необходимостта от ограничението с факта, че в тези страни нивата на инфлация и цялостната икономическа стабилност са много по-добри от тези в държавите без подобни рестрикции. "Инфлацията е данъкът на бедните хора", категоричен е той, пише dunavmost.com.

По данни, цитирани от Москов, към момента всеки работещ български гражданин е натрупал индиректни задължения в размер на приблизително 12 000 евро заради държавния дълг. Той изрази увереност, че ако подобно правило е съществувало през последните години, тази сума би била наполовина по-малка.

Относно шансовете за събиране на необходимите 160 депутатски гласа за промяна в Конституцията, предвид критиките към част от политическите сили, Москов посочи, че търси обединение около идеи, а не на партиен принцип. "Внесохме предложението до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Търсим политически консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото", заяви политикът.

Редактор "Екип на Петел",

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