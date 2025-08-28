Петър Пасев: Ремонтът на "Приморски" е неизбежен, клубовете да са търпеливи

Снимка: личен архив

Бившият управител на ОП „Спортни имоти“ Петър Пасев изрази лично мнение за състоянието на плувен комплекс „Приморски“ във Варна. Пасев има огромна заслуга за реновирането на „Приморски“ преди години и превръщането на съоръжението в едно от най-модерните на Балканите.

Поместваме позицията на Петър Пасев без редакторска намеса:

Съпричастен съм към тревогите спортните клубове и гражданите ползващи ПК “Приморски“, както и на варненци, жители на морския град, свързан с водата и традициите с водните спортове.

Като дългогодишен управител с необходимия ценз и опит, бях назначен през 2005 година да отговарям и ръководя спортно-материалната база в Община Варна. От 7-годишния си опит като такъв си позволявам да посоча от моя гледна точка причините за сегашното състояние на басейните с факти, доказателства и при необходимост с документи.

Това, което се случва днес, започва да прилича със същите проблеми, които имахме през 2005 година. Тогава ние поехме управлението и отговорността за стопанисване и поддържане на спортни обекти строени преди 30 години и недостатъчно поддържани, неремонтирани, а някои и изоставени. Общината, както и сега, не можеше да отдели финансови средства за реконструкция и ремонт на всички спортни бази веднага и това наложи изработване на дългосрочна програма за реконструкция, ремонт и модернизация, както и построяване на нов басейн за тригодишен период до 2007 година.

Приоритетно на първо място заложихме ремонта, реконструкцията и необходимото оборудване на ПК “Приморски“ и построяване на нов закрит 25-метров в квартал Младост.

Кметът внесе програмата в Общинския съвет, където беше одобрена с пълно съгласие. Веднага беше изработен проект за финансиране, разпределен за 3 години, но първите финансови средства осигури г-н Димо Стоев чрез „Красива България“, на която той беше председател, а като заместник-кмет и спортен човек винаги ни съдействаше за решаването проблемите на спорта в общината.

Проектната стойност за басейните беше около 10 млн. лева. С положителното отношение към спорта от кмета г-н Кирил Йорданов и на тогавашния председател на комисията „Младежки дейности и спорт“ към ОС- г-н Костадин Костадинов финансовите средства бяха осигурени и веднага започнахме изпълнението на програмата. Силна подкрепа получихме и от Обществения съвет по спорта, в който тогава бяха уважавани спортни специалисти и експерти.

В указаните срокове направихме необходимия ремонт и реконструкция, и закупихме необходимото съвременно оборудване както и възстановителен център, фитнес зали и работеща кафе-сладкарница.

След всичко горепосочено ПК “Приморски“ стана един от най-добрите и предпочитани басейни в България и Балканите. Започнаха да се провеждат много състезания и лагери на наши и отбори от чужбина, като някой проведоха пред олимпийската си подготовка при нас. Плувецът Антъни Иванов споделя във фейсбук следното: „Преди 12 години във варненския „Приморски“. Тогава най-хубавия в България. 2 юли на 200 м. бътерфлай. Рекорд неподобрен до днес!“

Но най-важното – осигурихме отлични условия за варненските плувни спортове и свободни часове за граждани. Те търпеливо изчакаха ремонтните дейности знаейки, че се прави за тяхно добро. За мен много важно беше да намеря подходящ управител на комплекса, който да поддържа реда и състоянието му. Смених шестима управители, докато намеря такъв.

Нашият екип предаде плувния комплекс в много добро състояние, като през 2012 година направихме текущ ремонт на басейн „Юлиян Русев“ и реконструкция на кулата за скокове във вода за привеждането и по новите стандарти на ФИНА за 250 000 лв. общо.

След смяната управлението на Общината през 2013 година и управлението на спорта и спортните имоти, започнаха проблемите и грешките поради некомпетентното управление и това доведе до трагичното състояние на спортните бази днес. Спортните клубове най-добре виждаха и усещаха влошаващите условия, но си мълчаха може би от опасения за евентуални мерки срещу тях. И най-после тази година излязоха на заслужен протест, но без да посочат кой е виновен за разбиването на спортната база след 2013 година.

Новата администрация прави всичко възможно да възвърне нормалните условия за спорт, но за това е нужна добронамерената подкрепа на Общинския съвет, както и на Обществения съвет по спорта. И не на последно място и помощ от Министерството на младежта и спорта съгласно наредба N4 от 07.2019 година, а от този месец отпусна около 40 млн. лева за общинска спорта инфраструктура. Но Варна за съжаление не е между одобрените. Предполагам, че Общината и клубовете нямаше да пропуснат да кандидатстват, ако имаха навременна информация от експерта на Министерството за Варна.

И на края да не натрапвам само моето мнение, че кадрите решават всичко и са виновни за състоянието на басейните, ще цитирам Стратегията за спорта на Община Варна 2018-2022 година. В раздел IV, т.10 в SWAT анализа пише, че варненския спорт в този период се управлява от „недостатъчно високо квалифицирани специалисти в областта на спорта и мениджмънта.“

Но днес поне за ОП “Спорт“ съм оптимист от назначаването на директор за необходимия спортен ценз и образование, бивш спортист и амбициран да възстанови нормалните условия за спорт.

Надявам се, че афиширането на проблемите и многобройните сигнали и жалби до различни институции за ПК “Приморски“ нямат политически мотиви, а грижа за варненския спорт. Може би автора на сигналите и жалбите след прочитане на този материал ще ги насочи към истинските виновници за състоянието на басейна „Юлиян Русев“. Призовавам клубовете за търпение, ремонтите са неизбежни, но има вариант да продължават подготовката си в 25-метровите басейни в града - басейн Делфини, работещия басейн в училище „Пейо Яворов“ и басейна в НСБ „Спортпалас“, а защо не и закрития басейн 50-метров басейн в Камчия.

