Петър Стоянов: Българското кино има сериозни успехи и опровергава твърденията, че културата не се развива

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Българското кино през последното десетилетие бележи сериозни успехи, които опровергават твърденията, че българската култура не се развива. Това каза пред журналисти в Свети Влас Петър Стоянов (президент на България в периода 22.01.1997 г. - 22.01.2002 г.) преди официалното закриване на летния кинофестивал „Свети Влас филм фест".

Той подчерта значението на културните събития извън столицата и призова те да получават по-голяма подкрепа.

Българският културен живот се централизира прекалено много в София и според мен всяко едно такова събитие, което е извън София, трябва да бъде подкрепено, каза Петър Стоянов.

Той допълни, че има специално отношение към фестивала, тъй като е проследил неговото начало преди пет години.

Имам специални симпатии към този фестивал, защото преди пет години присъствах на въодушевлението, с което идеята беше подета и фестивалът тръгна напред. Много се радвам днес на неговите успехи, посочи Стоянов.

В отговор на въпрос за развитието на българското кино през последното десетилетие той отбеляза, че то винаги е било важна част от националната култура.

Много се радвам, че през последните десет години българското кино има успехи, и то сериозни успехи. Това категорично опровергава многократно повтаряната неистина, че в тези трудни години българската култура не се развива, каза още Петър Стоянов.

Според него не само киното, но и литературата и българската култура като цяло се развиват успешно, защото творците работят в условията на свобода, посочва БТА.

И българското кино, и българската литература, и въобще българската култура се развиват прекрасно, защото хората са свободни, творците са свободни. А творците искат именно това – да бъдат свободни, заяви Петър Стоянов.

Редактор "Екип на Петел",

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