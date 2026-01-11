Петър Стоянов: Отваряйте си очите и гласувайте

Стопкадър Нова Тв

Един от президентите ни каза неща, върху които всеки трябва да се замисли.

Президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов направи в студиото на „На Фокус“ ретроспекция на първите дни от своята президентска кариера и обсъди ключовите решения, които според него са определили бъдещето на страната.

Той припомни тежката ситуация, която е заварил като новоизбран президент: „Вчера, преди 29 години, България беше на ръба на нещо, което приличаше на гражданска война заради хиперинфлация и отказ на управляващите тогава да дадат оставка. Всичко, което ми беше в главата тогава, бе как да се избегне една гражданска война“.

Президентът разказа и за критичната роля на БСП в този момент: „Аз не само обясних на БСП, а направих многократно изявления – всички български медии ги отразиха, че БСП трябва да се откаже от мандата. Направих такова изявление и в Брюксел“.

Според Стоянов, ключовата му цел е била да гарантира стабилността на страната и нейната евроатлантическа ориентация: „По време на своята президентска кампания повтарях неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Една гражданска война ни отдалечаваше фатално и от двете“.

По повод външнополитическите предизвикателства, той разказа: „Жириновски ме нападна грубо за това, че България иска да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. Аз отговорих: аз обичам Русия, но повече обичам България.“

Стоянов акцентира върху цивилизационния избор на страната: „Под цивилизационният избор разбирах способността на едно общество да се организира така, че да произвежда свободна пазарна икономика, да има висок стандарт на живот, широк пакет от права и свободи, правосъдие и свобода да се пътува навсякъде“.

Той подчерта значението на валутния борд и МВФ: „През март събрах всички политически сили и подписах Мартинската декларация – категоричен ангажимент за въвеждане на валутен борд и за тясно сътрудничество с международните валутни институции. Ако това не се беше случило, сега нямаше да сме в еврозоната“.

На въпрос за икономическото развитие на страната, Стоянов отбеляза: „Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, но нашият брутен вътрешен продукт на глава от населението е 25% по-висок от този в Сърбия и 50% по-висок от Македония. Това е резултат от правилния цивилизационен избор“.

В заключение, Стоянов призова към активност на гражданите: „Отваряйте си очите и гласувайте. В една демокрация мнозинствата понякога грешат. Ролята на лидера е да убеди хората накъде да вървят, а не да се оправдава с "гласът роден, глас Божи“.

