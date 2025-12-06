Петър Стоянович: Историята не е черно-бяла

кадър: Бтв,архив

На Никулден в рубриката „Миналото днес“ историкът проф. Петър Стоянович представи емблематични личности от българската история, свързани с името Николай и неговите производни.

Според последните данни у нас над 86 000 души се казват Николай, а повече от 33 000 – Никола, като името продължава да е сред най-предпочитаните за новородени.

Рубриката започна с почит към актьора Николай Бинев, патрон на Младежкия театър и име, което проф. Стоянович определи като „несравнимо“ в българското кино и театър.

„Който не е познавал Бинев, е загубил много – не само заради таланта, но и заради изключителния му дух и музикалност“, каза историкът за Бтв.

Той си припомни и характерните приеми в дома на артиста:

„Къщата му беше като салон от ренесансов двор – постоянно пълна с хора, идеи и живот.“

Във военната история проф. Стоянович отличи генерал Никола Иванов, командвал Втора армия при превземането на Одрин през 1913 г. – крепост, смятана за непревземаема.

Според историка генералът е олицетворение на българския офицер от началото на ХХ век – „упорит, дисциплиниран, талантлив и отдаден на дълга“.

Политическата част на разговора бе посветена на една от най-противоречивите фигури в новата ни история – Никола Петков, лидер на БЗНС „Никола Петков“ и един от най-ярките опоненти на комунистическата власт след 1944 г.

Проф. Стоянович подчерта нуждата личността му да бъде разглеждана цялостно:

„Има героичното, има и мрачното. Той е жертва на режима, но не бива да забравяме ролята му в Народния съд. Историята не е черно-бяла.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!