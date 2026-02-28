Петър Стоянович: "Победителите бързо написват историята така, както искат да изглежда за поколенията"

кадър: Бтв

В навечерието на националния празник 3 март отново ще сведем глава пред паметта на загиналите за свободата на България. Но може ли историята, която разказваме всяка година, да бъде едностранчива? И какво се случва, когато погледнем Освободителната война не през българската или руската призма, а през очите на противника?

Тези въпроси поставя проф. Петър Стоянович в новото издание „Пропуснатите възможности през руско-турската война“ – книга, която надниква в „задния двор“ на войната от 1877–1878 г. чрез бележките на османския офицер Изет Фуад паша.

„Победителите бързо написват историята така, както искат да изглежда за поколенията“, казва за БТВ проф. Стоянович. Според него паралелно с официалната, пожелателна история винаги съществува и научната – онази, която стъпва върху документи, архиви и свидетелства.

Именно в сблъсъка между тези два пласта възникват най-големите колизии. Нацията иска непрекъснато минало от герои и успехи. Но науката е безкомпромисна – тя показва и пропуските, и колебанията, и човешките слабости зад големите събития. Изет Фуад паша е млад кавалерийски офицер и адютант на висшето османско командване по време на войната. Той воюва в района на Делиормана, по-късно край Плевен, но „от другата страна на барикадата“.

От неговата гледна точка войната изглежда различно. В бележките си той описва не само бойните действия, но и разочарованието на една млада, модерно мислеща османска офицерска прослойка. Те са ориентирани към реформи, към европеизация, към отстраняване на остарелите маршали и военни практики, които според тях костват поражението.

Така „пропуснатите възможности“ се оказват не само военни – те са и исторически шанс за Османската империя да тръгне по по-решителен път към модернизация.

Книгата не подменя историческия факт на Освобождението, нито омаловажава жертвата на българите и руските войници. Тя не е фундаментален стратегически труд от ранга на Клаузевиц или Молтке. Но е ценен извор, защото показва войната отвъд черно-белия разказ.

В навечерието на 3 март подобен прочит напомня, че историята не е само митология, а сложна мрежа от гледни точки, решения и пропуски.

И ако има урок от миналото, той е ясен, както казва за БТВ проф. Стоянович, най-голямото разминаване между стратегическо планиране и реалност винаги е в продължителността и изхода на войните. В ден, в който почитаме свободата си, може би е време и за по-зрял поглед към миналото – такъв, който не се страхува да погледне и през очите на противника.

