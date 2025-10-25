Петър Стоянович засрами Митьо Маринов по БТВ: Повдигнахте духа и много други неща

Кадър БТВ

Преди Димитровден Петър Стоянович гостува в БТВ при Митьо Маринов и успя да го изненада с нов лаф, който прозвуча толкова двуяко, че водещият почти се изчерви и единственото, което му остана е да се позасмее.

"Докато има такива репортажи българската журналистика няма да е умряла. Повдигнахте духа и много други неща", каза Стоянович.

Поводът за думите му беше репортаж на БТВ от Сливен.

Ретро автобус „Икарус“ ще се движи по улиците на Сливен като част от програмата за Димитровден – празника на града. Атракцията е с благотворителна цел, а билетът е 1,20 лв.

В България нещо, ако не е ретро, то не е българско, обобщи Стоянович.

Аз дори си спомням тези "Икаруси", каза Маринов.

Вие се смятате за млад ли? Айде бе, затапи го Стоянович.

"Мина времето, казвате?", натъжи се водещият.

"По дух. Да", продължи ученият.

