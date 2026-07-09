Петър Тодоров: МВР проверява 227 полета на Пеевски

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Депутатът от „Прогресивна България“ и бивш главен секретар на силовото ведомство Петър Тодоров обяви днес, 9 юли 2026 година, че Министерството на вътрешните работи най-после е събрало смелост да започне проверка на над 227 полета, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.

В ефира на „Bulgaria ON AIR“ той поясни, че институциите вече нищят произхода на средствата за тези пътувания, реализирани в рамките на осем години, както и самоличността на придружаващите го лица. Острият политически сблъсък се разрази, след като вътрешният министър Иван Демерджиев официално потвърди, че по казуса се работи активно след десетки сигнали от разностранни източници.

Според Тодоров за първи път в историята си МВР започва реална работа по информация, която от години циркулира свободно в общественото пространство, но е била умишлено пренебрегвана. Съмнения за манипулирани регистри и неясен произход на капиталите стоят в основата на мащабната проверка.

„Има сигнали, които касаят полети на лицето Делян Пеевски - над 227 за период от 8 години, които са от разностранни източници. Министърът започна проверка относно произхода на средствата за тези полети и лицата, които го придружават“, коментира народният представител. Той изрази категоричност, че ако разследващите съберат достатъчно доказателства за престъпна дейност или за доходи с престъпен произход, те ще бъдат незабавно предадени на прокуратурата за образуване на досъдебно производство.

Бившият главен секретар коментира и финансовото състояние на МВР, като информира, че проектобюджетът за 2026 година е бил приет във вида, в който е предоставен от Министерството на финансите. По думите му процедурата сериозно е закъсняла във времето, което е наложило спешното му гласуване без допълнителни корекции между четенията.

Сериозен акцент бе поставен и върху присъствието на служители в пенсионна възраст, които продължават да заемат постове в системата. Тодоров увери, че този казус ще бъде разгледан детайлно при следващата финансова рамка, но изключи възможността за радикални действия.

„Не може с рязко движение да се махнат всички пенсионери от системата“, отбеляза той, като поясни, че освобождаването им ще се случи по премерен начин, за да се даде път на младите кадри, без това да предизвиква трусове в сигурността. Депутатът допълни, че макар интересът към кариера в МВР да се е засилил през последната година, изискванията при назначаване трябва да станат значително по-строги, пише dunavmost.com.

Тодоров отправи сериозни критики към кадровия хаос и политическия натиск, упражняван върху министерството през последните десетилетия. Той разказа как настоящият закон позволява служители с едва 3-4 години стаж на най-ниски нива изведнъж да бъдат „изстрелвани във върховете“ и директно да оглавяват ключови дирекции по партийна линия.

„Трябва да се преработи изцяло законът за МВР“, подчерта Тодоров. Като ярък пример за институционална нестабилност той посочи факта, че от доста дълго време ведомството няма постоянен главен секретар, а се управлява от временно изпълняващ длъжността. Депутатът напомни, че за разрешаването на този проблем е необходимо министърът да направи официално предложение, въз основа на което президентът да издаде съответния указ.

Редактор "Екип на Петел",

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