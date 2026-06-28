Петър Витанов: Няма да режем пенсии, заплати и социални плащания

Кадър bTV

Проектобюджетът за 2026 г. постави началото на остър политически сблъсък, а управляващите защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя показва реалното състояние на публичните финанси и поставя начало на необходимите реформи. Пред bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние и увери, че няма да бъдат намалявани доходите, пенсиите и социалните плащания.

„Върхът на цинизма е хора, които докараха публичните финанси до това състояние, днес да си позволяват да дават фискални съвети“, заяви Витанов. По думите му именно предишните редовни управления са „декапитализирали държавата“, като са изтегляли авансово данъци и дивиденти и са оставили натрупани разходи за следващите бюджети.

Според него сегашното правителство първо е поставило реалната диагноза на финансите.

„Това е като да отидеш на лекар – първо получаваш диагнозата, след това започва терапията. Диагнозата е дефицит от 7,4%, а терапията е стабилизация. В рамките на пет месеца пречупваме тренда и сваляме дефицита до 5,7%, като вадим всички затлачени фактури и едновременно с това обещаваме, че няма да отрежем нито един лев доход“, каза той.

По думите му всички натрупани задължения към общини и строителни компании ще бъдат разплатени, но само след сериозен одит.

„Разбира се, те ще бъдат платени, но само след един сериозен одит от всички компетентни органи“, подчерта Витанов.

„Одитът не означава орязване на пенсии“

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ коментира и внесеното предложение за одит на Държавното обществено осигуряване, след като се появиха опасения, че това може да доведе до намаляване на пенсии или социални помощи.

„Нямаме абсолютно никакво намерение да ревизираме стойностите. В никакъв случай хората могат да бъдат напълно спокойни“, заяви той.

По думите му целта е единствено да стане ясно по какви критерии са били вземани решенията за увеличаване на различните социални плащания.

„Искаме да видим какви са били мотивите, с които са се вдигали едни или други възнаграждения или пенсии, за да можем оттук нататък решенията да бъдат ефективни и да се базират на ясни критерии“, обясни Витанов.

„Няма да има рязане на доходи“

По повод обявените протести на синдикатите и държавните служители Витанов увери, че реформите няма да доведат до намаляване на нетните възнаграждения.

„Рязане на разполагаем доход няма да има“, категоричен беше той.

По думите му административната реформа ще бъде насочена към оптимизиране на структури с дублиращи функции, незаети щатове и случаи, при които има възможност за преструктуриране.

„Всеки един човек, който работи съвестно, няма да пострада“, увери председателят на парламентарната група.

Според него единствените, които могат да бъдат засегнати финансово, са членовете на бордове на държавни предприятия с високи възнаграждения.

„Тези хора, които са в бордовете на публични предприятия, получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба. Именно техните възнаграждения ще бъдат орязани“, заяви Витанов.

„Майчинството не е милостиня“

Витанов коментира и подготвяния протест на майки срещу замразяването на част от социалните политики.

„Концептуално нямаме различно виждане. Майчинството не е милостиня“, каза той.

По думите му държавата няма да намалява съществуващите плащания.

„Казваме, че нищо няма да режем. Казваме, че майките ще получават средствата, които получават и няма да бъдат ощетени“, заяви Витанов, като допълни, че темпът на бъдещите увеличения трябва да бъде обвързан с производителността на икономиката.

За съдебната реформа: Не искам „свои хора“ във ВСС

Председателят на парламентарната група коментира и предстоящите промени във Висшия съдебен съвет.

„В персонален план никога не ме е изкушавала властта. Дълбоко вярвам в разделението на властите“, заяви той.

По думите му управляващите ще търсят диалог с всички парламентарни сили при избора на новите членове на съдебния кадрови орган.

„Готови сме да изслушаме опозицията и да приемем техни аргументи, ако са разумни“, каза Витанов.

Витанов защити и намерението за закриване на Комисията по досиетата.

„След почти 40 години тази комисия отдавна изпълни своята мисия“, заяви той.

По думите му архивите трябва да бъдат съхранени, но не е необходимо институцията да продължава да функционира в сегашния си вид.

„Никой не иска да гори архивите. Но няма нужда от комисари, шофьори и цял административен апарат, който да обслужва по няколко писма годишно“, каза Витанов.

Редактор "Екип на Петел",

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