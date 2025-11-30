Петър Волгин: Войната в Украйна приключва

снимка: Булфото

Фактът, че войната в Украйна приключва е безспорен и има две причини за това - положението на фронта, където Русия печели, но и по-важното - корупционният скандал. Това коментира по БНТ Петър Волгин. Допълни, че корупционният скандал е предизвикан от САЩ.

"Този корупционен скандал не е просто разкриване на поредната афера, а е директен знак от САЩ и Зеленски, че ако продължава да упорства и той може да си замине".

По думите му може би самият Зеленски има пряко участие във всичко това. Според него САЩ казват на Зеленски - "виж, ти беше дотук. Оттук насетне ние казваме какво да се прави".

"Ако ти продължаваш да пречиш на този мир - ще си отидеш и ти".

Според евродепутата основният грях на ЕС е, че през тези години на войната в Украйна, той не направи нищо, за да се постигне мир.

"Иначе ние си оставаме затворени в окопите и всеки казва "ти си глупак", "не, не, ти си глупак", а войната продължава".

По отношение на протестите и Бюджет 2026 Волгин заяви, че протестите са нещо естествено. Според него голяма част от хората, които са били на площада, са били там не толкова заради бюджета, а защото са против това управление.

"Защото това управление не е добро за България. Мисля, че тези протести ще продължат, но все повече се вижда, че това правителство е вредно за страната ни и то час по-скоро трябва да си отиде".

Според Волгин ПП-ДБ не искат правителството да падне, а искат да участват във властта и да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС. Недоволството на хората, по думите му, е свързано и с това, че "правителството през последните години е лъгало, за да можем да бъдем "бутнати" в еврозоната". Сега виждаме резултата от тези "шашмалогии", според него.

Нормално е хората да са гневни и да искат властта да бъде сменена, смята Волгин.

Петър Волгин заяви, че, както в българския парламент, така и в този в ЕС има "същите социопати". Понякога ги наричал "сбирка на анонимните шизофреници".

"Как можеш да наречеш един човек, който в едно изказване вкарва две тези. Едната е, че трябва да се въоръжаваме, защото Русия като приключи с Украйна ще ни нападне. А другото изречение е, че тази Русия е толкова заспала, че армията им четири години не може да превземе едно село. Абсолютни нещастници са тези руснаци. Не може и двете тези в едно изречение".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!