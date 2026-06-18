Петър Янков: Астрономическото идва с проливни валежи и градушки

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Синоптикът прогнозира интензивни валежи през следващата седмица

Синоптикът Петър Янков прогнозира високи температури до 34 градуса и изобилие от слънчеви часове до края на седмицата, които обаче ще бъдат последвани от сериозни проливни валежи и градушки след 22 юни. В ефира на телевизия Bulgaria ON AIR той обяви, че предстоящото настъпване на астрономическото лято съвпада с динамични промени в атмосферата над Балканите и Западна Европа.

Горещо време и топла морска вода

До края на настоящата седмица предстоят много слънчеви часове в цялата страна. В събота температурите в София ще достигнат 28 градуса, а в неделя ще се повишат до 30 градуса. В южните части на България термометрите ще отчетат между 33 и 34 градуса.

"Астрономическото лято настъпва в неделя. Вече сме в хода на метеорологичното лято. Превалявания ще има в планините следобед. Пролетни температури по планините, леката връхна дреха е необходима. Вятърът ще бъде засилен във високите части, около 10 метра в секунда", посочи Петър Янков.

По Черноморието вятърът и вълнението ще останат слаби, а температурата на морската вода ще бъде около 22–23 градуса. В съседните Гърция и Албания времето също ще бъде горещо с максимални стойности до 34 градуса и слаби следобедни превалявания. В същото време Западна Европа ще бъде обхваната от силен антициклон. В Париж в неделя се очакват близо 40 градуса, а в Мадрид в неделя и понеделник температурите ще надхвърлят тази граница. В Лондон термометрите ще достигнат 28 градуса.

Проливни дъждове и условия за градушки

Динамиката на времето у нас ще се промени коренно от началото на следващата седмица заради пренос на по-хладен въздух към Балканите.

"Седмицата ще мине под знака на проливни валежи в България. В понеделник и вторник, 22 и 23 юни, ще има проливни валежи с условия за градушки. По-значителни количества се очакват в Западна България", предупреди синоптикът.

Според прогнозата, в сряда, четвъртък и петък краткотрайните валежи ще продължат, като ще бъдат придружени от гръмотевични бури. Нова вълна от по-сериозни проливни валежи се очаква в събота, 27 юни.

Развитие на феномена Ел Ниньо

В глобален мащаб започва развитието на климатичния феномен Ел Ниньо. Към момента повишението на температурите е слабо – до 1 градус, но се очаква явлението да се прояви с пълна сила в периода от септември до края на годината.

По отношение на предстоящия зимен сезон Петър Янков заяви, че през първата си половина зимата ще бъде по-влажна и с по-обилни валежи, докато втората ѝ половина ще се характеризира с по-сухо и студено време.

Редактор "Екип на Петел",

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