Петгодишно момченце загина след падане от четвъртия етаж в София

30.11.2025 / 15:39 0

Снимка: Булфото

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12 ч. 

Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница".

По първоначална информация в жилището е имало възрастни. 

Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката. 

 

