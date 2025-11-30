Петгодишно момченце загина след падане от четвъртия етаж в София

Снимка: Булфото

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12 ч.

Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница".

По първоначална информация в жилището е имало възрастни.

Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.

