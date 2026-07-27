Петима алпинисти загинаха на връх Елбрус в Русия

Снимка: Пиксабей

Петима босненски алпинисти са загинали на връх Елбрус в Русия — най-високата планина в Европа, след като са попаднали в силна буря, съобщи CNN, цитирайки руските власти.

Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщи, че спасителите са евакуирали телата на двама катерачи, които са били открити на височина 5350 метра, посочва Нова телевизия. Първоначално са били спасени други двама души, които са били свалени от планината и откарани за медицинска помощ.

Регионалното управление на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че спасителните екипи са открили телата на още трима катерачи, но те все още не са евакуирани заради лошото време, предаде РИА „Новости“.

Въпреки че руските власти не уточниха националността на загиналите, регионалните правоохранителни органи са съобщили пред РИА „Новости“, че катерачите, загинали на Елбрус, са от Босна и Херцеговина.

Връх Елбрус, който се издига на 5642 метра надморска височина, северно от границата с Грузия, е известен с внезапните промени във времето и тежките условия за изкачване.

Босненски медии съобщиха, че седемте членове на експедицията са били жители на централния град Зеница и сред тях са били семейна двойка и лекарка, работила в местната болница. Руските медии съобщиха, че неблагоприятните метеорологични условия, включително силните ветрове, са затруднили издирвателните и спасителните операции.

Редактор "Екип на Петел",

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