Петима души бяха застреляни в Германия; полицията задържа предполагаемия убиец
Снимка: Пиксабей
Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс.
Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.
Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява, предава БТА.
Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.
Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.
Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.
Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.
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