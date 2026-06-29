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Петима души бяха застреляни в Германия; полицията задържа предполагаемия убиец

29.06.2026 / 16:23 1

Снимка: Пиксабей

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.

Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява, предава БТА.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург. 

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.

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Рейтинг: 61630 | Одобрение: 1135
някой от новодошлите инженери ще е! 

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