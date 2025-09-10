Петима души са задържани при полицейска операция в Перник

Снимка: Булфото

Петима души са задържани при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали в Перник.

Основно е инспектиран пернишкият квартал "Хумни дол", съобщават от регионалния пресцентър на МВР.

Спецакцията е проведена на два етапа - от 05:30 до 08:30 ч. и от 10:00 до 12:30 ч. вчера. При втория етап е оказано съдействие на РДНСК, ЕРМ - Запад, ВиК - Перник и представители на строителен контрол на Община Перник, които са извършили заснемане на незаконни сгради и постройки в района.

Служителите на реда са проверили 78 лица, от които 11 са криминално проявени, информира novini.bg. Съставени са 16 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиващи в района и един по Закона за българските лични документи.

Задържани до 24 ч. са петима души, съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината. Засиленият контрол продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!