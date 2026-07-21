Петима души загинаха при опит да спасят давещ се приятел в река

Стопкадър, CBS Evening News with Tony Dokoupil, Х

Петима души загинаха при опит да помогнат на човек, който се давел в река. Трагедията се разиграла в американския щат Охайо, след като няколко възрастни влезли в река, за да помогнат на приятеля си, който изпитвал затруднения във водата, съобщиха местните власти, цитирани от ABC News.

Спасителната операция започнала в неделя вечерта, когато шофьор забелязал „видимо разстроено“ дете да тича покрай щатски път близо до река Скиото, съобщи шерифът на окръг Делауеър Джефри Балзър.

„Детето каза, че семейството му е в реката“, заяви Балзър по време на пресконференция в понеделник, съобщи бТВ.

Шофьорът подал сигнал на телефон 911, а пристигналите на място спасители извадили от реката две жени. Те били транспортирани до болници в района, където по-късно починали.

Издирвателната операция продължила и в понеделник, когато властите открили телата на още трима мъже, за които се смятало, че също са били във водата, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Делауеър Трейси Уайтед.

По данни на властите групата била на риболов в неделя вечер край река Сайото в град Пауъл, северно от Кълъмбъс, когато в даден момент един от възрастните влязъл във водата да плува.

„Тогава започнала трагедията“, каза Балзър.

След като човекът започнал да се дави, двама други влезли в реката, за да го спасят, но също изпаднали в затруднение. Впоследствие още двама души скочили във водата, за да окажат помощ.

Според Балзър сред загиналите вероятно има две семейни двойки. По думите на Трейси Уайтед един от починалите най-вероятно е човекът, който първоначално е започнал да се дави. Разследването по случая продължава.

Самоличността на жертвите засега не се оповестява, докато не бъдат уведомени техните близки, уточниха от шерифската служба.

Две деца на възраст под 10 години, които били с групата, са предадени под грижите на социалните служби.

Редактор "Екип на Петел",

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