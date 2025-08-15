Петима хванати с наркотици във Варна

снимка: МВР

Петима души са хванати с наркотици във Варна през изминалите дни, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

По данни на полицията трима мъже на по 20, 31 и 54-годишна възраст, които са известни на МВР, са заловени с метамфетамин и марихуана. При извършена проверка, екипи на Второ и Трето РУ са установили, че нарушителите държат наркотичните вещества в себе си. Инспекциите са извършена преди дни. По случаите са образувани бързи производства.

Другите двама са варненец на 21 години и 27-годишен жител на Долни чифлик, които са задържани в арестите на Трето и Четвърто РУ. В първия младеж криминалистите намерили и иззели 24 пакетчета метамфетамин, както и 10 опаковки, съдържащи марихуана, а от втория – марихуана и кокаин. По случаите са образувани досъдебни производства и са докладвани на прокуратурата.

