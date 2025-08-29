реклама

Петима починали за дни и ръст при заболелите от Covid-19 в Гърция

29.08.2025 / 18:50 0

Пиксабей

Петима души са починали след заразяване с Covid-19 през последната седмица в Гърция. 236 души са постъпили за лечение в болница. Според лекарите това показва значително повишение за страната.

Властите не посочват районите с огнища на заразяване, за да не се компрометират областите по време на туристическия сезон, предаде БНР.

При констатиране на заразен с Covid-19 се извършват проби и на хората,с които е контактувал.

Според специалистите периодът август-септември е пик за разпространението на болестта.

Епидемиолозите приканват хората да се ваксинират и посочват, че се прилага нова адаптирана ваксина, която осигурява добър имунитет срещу циркулиращите варианти.

Лекарите приканват всички, дори и при слабо съмнение за Covid-19 да си направят незабавно изследване. В Гърция това може да се направи във всяка аптека, като цената е до 5 евро.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама