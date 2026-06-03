Петима полицаи загинаха при тежка катастрофа в Испания
Снимка Пиксабей
Петима полицейски служители загинаха при пътен инцидент в Северна Испания, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти. Техният микробус се сблъскал с цистерна на магистрала близо до Елгойбар.
Предполага се, че жертвите са от полицейските сили в областта Навара, която граничи с автономната област Страната на баските. Петимата загинали на място, съобщи БТА.
Шофьорът на цистерната е бил откаран в болница. Причината за инцидента все още не е ясна. Баската полиция започна разследване на обстоятелствата около инцидента.
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