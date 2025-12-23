Петима пострадаха при тежката катастрофа край Владая

Снимки: Фейсбук, Катастрофи в София

Петима души пострадаха при катастрофа край Владая. При инцидента са се ударили два автомобила челно с общо петима пътници.

Всички са пострадали, жена е с опасност за живота.

Към мястото на катастрофата са изпратени няколко екипа на Бърза помощ и пожарната.

Пътят София - Перник през Владая е затворен, движението се пренасочва през АМ "Струма".

Шофьори и зрители на обществената телевизия съобщиха, че платното във Владая, е било изключително хлъзгаво. Образували са се километрични колони от автомобили и в посока София, и на излизане от столицата, предаде по-рано БНТ.

