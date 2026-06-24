Петима са под карантина, след като пътували със заразен от ебола

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Петима души, които са били в самолета заедно с лекаря, който бе диагностициран с ебола при завръщането си във Франция от Киншаса, се смятат за възможни контакти и са поставени в изолация, предаде Франс прес, позовавайки се на френската министърка на здравеопазването Стефани Рист, пише БТА.

На полета, с който лекарят се е връщал от Демократична република Конго (ДР Конго), "има петима души, които се смятат за потенциални контакти и, като предпазна мярка, те бяха идентифицирани и поставени в изолация", обясни Рист пред обществения канал "Франс 2", като подчерта, че лекарят не е проявявал симптоми, когато се е качил на самолета, пристигнал по-рано днес в Париж.

Френското Министерство на здравеопазването днес съобщи за "идентифицирането на първия потвърден случай на заболял от вируса на ебола на територията на страната". "Пациентът, който се е завърнал от един от районите в ДР Конго, където циркулира вирусът, незабавно е приет в специализирано заведение и е в стабилно състояние", посочи ведомството.

Редактор "Екип на Петел",

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