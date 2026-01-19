Петима варненци са в ареста след кражба на кабел в Старо Оряхово

Булфото

Петима, известни на МВР варненци са в ареста на варненското Четвърто РУ, за извършена от тях кражба, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията в събота, задържаните са успели да отмъкнат около 15 метра многожилен кабел от шахта в село Старо Оряхово.

Служителите на реда обаче са заловили извършителите, които са по на 23, 27, 29, 30 и 47- години и са образували досъдебно производство, срещу тях.

