Петима задържани при две акции срещу наркоразпространението във Варна

Снимка: Булфото

Петима мъже са задържани при две полицейски акции срещу наркотиците, проведени от криминалисти във Варна, съобщават от полицията.

При първата операция, извършена на 28 юли, полицаите са заловили трима мъже на 28, 35 и 57 години по време на сделка с дрога. При претърсване на адрес са открити близо 80 грама марихуана, електронна везна и шишета със синтетичен канабиноид, посочва Радио Варна. Най-възрастният от задържаните е привлечен като обвиняем и е оставен за 72 часа в ареста. Той е осъждан както в България, така и в чужбина.

Ден по-късно криминалисти от Първо районно управление задържали още двама мъже на 32 и 36 години. По време на наблюдение полицаите установили как 32-годишният, който е криминално проявен и осъждан, предава пакетче с наркотик. Иззети са общо 11,33 грама метамфетамин.

По двата случая са образувани досъдебни производства, а работата по разследванията продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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