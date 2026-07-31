Петима задържани при полицейски операции, свързани с наркотици във Варна

Снимка ОДМВР - Варна

На 28 юли криминалистите от Трето РУ задържали трима мъже, на 28, 35 и 57 години в момент на сделка с наркотични вещества. При последвалото претърсване и изземване в имот, обитаван от един от тях /с криминални регистрации/ били открити електронна везна със следи от тетрахидроканабинол, 79,58 грама марихуана в различни разфасовки, подготвени за разпространение, както и шишета със синтетичен канабиноид.

Видът на иззетите наркотични вещества е установен с експертна справка. Извършителят, на 57-години, е задържан под стража. Той е осъждан, както в България, така и в чужбина.

Ден по-късно, при друга специализирана операция, служители на сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ, след сигнал за 32-годишен криминално проявен и осъждан мъж, който разпространява наркотични вещества, предприели наблюдение.

В хода на полицейските действия мъжът е засечен да изхвърля пакетче с бяло кристалообразно вещество в паркиран лек автомобил, управляван от 36-годишен мъж. Двамата били задържани, след което 36-годишният доброволно предал пакетчето. При извършения личен обиск у 32-годишния служителите открили и още една опаковка със същото вещество. Според данните от експертната справка иззетите вещества са метамфетамин, с общо тегло 11,33 грама. Случаят е докладван на Окръжна прокуратура и има повдигнати обвинения, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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