Петима загинаха при катастрофи през последните 24 часа

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Петима са загинали, а 35 души са ранени при 26 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

От началото на месеца са станали 556 тежки катастрофи, при които са загинали 39 души, а други 691 човека са били ранени. Загиналите от началото на годината са 257, ранените - 4453, а общия брой тежки катастрофи е 3589, съобщи БТА.

На 24 юли, при катастрофа по пътя Русе-Бяла, загинаха четирима. В минивана, безпричинно навлязъл в насрещното движение и блъснал се челно в камион, са се возили общо шестима украинци. Те са пътували за Турция.

Редактор "Екип на Петел",

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