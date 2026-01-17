Петима загинаха при лавина в австрийските Алпи

снимка pexels

Петима души са загинали при две лавини в Австрия в събота, съобщи говорителка на планинската спасителна служба в провинция Залцбург, цитирана от ДПА, предава News.bg.

Най-тежкият инцидент е станал следобед на връх Финстеркопф (2150 м) в долината Гросарл, където лавина е затрупала група от седем скиори. По данни на спасителните екипи четирима от тях са били открити без признаци на живот, а останалите трима са получили сериозни наранявания и са откарани в болница.

По-рано през деня жена е загинала при отделна лавина в района на Бад Хофгащайн. Националността и възрастта на жертвите и пострадалите и в двата случая все още не са установени.

От планинската спасителна служба предупреждават, че лавинната обстановка остава изключително нестабилна. Свежият сняг се свързва слабо със старите снежни пластове по високите части, което значително увеличава риска от нови свличания.

В спасителните операции са участвали около 90 планински спасители, медицински екипи и няколко хеликоптера, които са съдействали за издирването, изваждането на телата и транспортирането на ранените.

След продължителен период без валежи, през последните дни в австрийските Алпи е натрупан между 20 и 50 сантиметра нов сняг. Освен това в други два инцидента при каране извън пистите са загинали млад чех и още един мъж с неустановена самоличност.

Властите отново призоваха скиорите, особено тези извън обозначените трасета, да проявяват повишено внимание заради високия лавинен риск.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!