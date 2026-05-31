Петима загинаха при срутване на незаконна мина в Китай

Петима души загинаха, а един беше ранен при срутване на минна шахта по време на незаконен добив в югозападната китайска провинция Юнан, съобщиха държавните медии. Инцидентът се случва само дни след най-тежката минна авария в Китай от 2009 г. насам, при която загинаха най-малко 82 души.

Срутването е станало около 4:30 ч. местно време в неделя в окръг Хуейзе. Според държавната агенция Синхуа, позоваваща се на местните власти, не е уточнено какъв минерал е бил добиван в мината, предаде Ройтерс.

От шестимата души, извадени от мястото на инцидента и транспортирани до болница, само един е оцелял. По информация на властите той е в стабилно състояние.

Започнало е разследване за установяване на причините за трагедията. Инцидентът идва след смъртоносната газова експлозия във въглищна мина в северната провинция Шанси на 22 май. При нея загинаха най-малко 82 души, двама все още се водят в неизвестност, а 128 са ранени, пише btvnovinite.bg.

След бедствието в Шанси китайските власти обещаха задълбочена проверка, след като предварителното разследване разкри сериозни нарушения, включително немаркирани тунели, липсващи системи за проследяване и фалшиви входове в минния обект.

