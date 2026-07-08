Петима загинали и 30 ранени при катастрофи в страната за денонощие

Булфото

През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 25 тежки катастрофи, при които пет души са загинали, а 30 са пострадали, съобщиха от МВР на интернет страницата си.

В София са се станали шест тежки и 22 леки катастрофи, при които шест души са ранени.

От началото на годината 226 души са загинали при пътни произшествия, а 3936 са пострадали. В сравнение със същия период за миналата година загиналите са с 26 повече, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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