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Петима загинали и 30 ранени при катастрофи в страната за денонощие

08.07.2026 / 08:44 1

Булфото

През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 25 тежки катастрофи, при които пет души са загинали, а 30 са пострадали, съобщиха от МВР на интернет страницата си.

В София са се станали шест тежки и 22 леки катастрофи, при които шест души са ранени.

От началото на годината 226 души са загинали при пътни произшествия, а 3936 са пострадали. В сравнение със същия период за миналата година загиналите са с 26 повече, предаде БТА.

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Коментари
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kris (преди 22 минути)
Рейтинг: 631980 | Одобрение: 124425
Пак повече жертви отколкото във войната в Окрайна.....Абе хора, спрете с идиотското си шофиране ве.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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