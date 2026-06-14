Петима загинали и редица тежко ранени за по-малко от 24 часа

Снимка: Булфото

Войната по пътищата продължава. За по-малко от 24 часа при редица катастрофи живота си са загубили 5 души, а още 3-ма се борят за живота си, има и други ранени, сред които и деца.

Поредицата инциденти се случва само седмица след трагичната катастрофа на "Челопешко шосе“, която отне живота на 4-ма души и рани близо 20.

След трагедията бе свикана среща, с цел предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

"България е на челните места по пътен травматизъм и смъртност в Европейския съюз. От години се полагат усилия това да се промени, но без резултат“, припомни президентът Румен Радев.

Според държавния глава законодателните промени и по-суровите глоби не дават очаквания резултат, защото процесът е сложен.

Радев заяви, че трябва да се започне с "драконовски мерки“. Той се обърна с очаквания към МВР, общините, местните власти и всички останали институции: "Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана. Очаквам ефективни действия“.

Трима загинали в Пловдив

Снощи около 23:40 ч. на пътя между Крислово и Динк край Пловдив е станала тежка катастрофа. Джип BMW е излязъл от пътя, ударил се е в дърво и се е преобърнал по таван. В автомобила са пътували четирима мъже, като трима от тях са загинали. Водачът, който е бил на 29 години, и един от пътниците са починали на място, а трети мъж е бил открит на пътното платно и също е издъхнал от получените травми. Четвъртият пътник, на 25 години, е транспортиран в болница в критично състояние. Установено е, че шофьорът е придобил свидетелство за управление в Германия преди по-малко от месец. Причините за тежкия инцидент все още се изясняват в рамките на досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Загинал моторист край Габрово

Моторист е загинал, а други двама души са с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя I-5 Казанлък – Габрово, в района на град Шипка. Сигналът за инцидента е подаден в 17:53 ч., като по първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, управлявани от мъже на 52 и 53 години. Пострадали са и тримата участници, както и 47-годишна жена, която е пътувала на единия от моторите. 52-годишният моторист е починал в болница в Стара Загора, а другият моторист и жената са настанени в болница в Казанлък и се борят за живота си. Водачът на автомобила и 53-годишният моторист са тествани за алкохол и пробите им са отрицателни, а на мястото е въведен обходен маршрут през град Шипка, докато пътят е бил временно затворен.

В Русенско на входа на Сливо поле

В Русенско, на входа на Сливо поле, е станала тежка катастрофа, за която са съобщили очевидци. От полицията е потвърдено, че инцидентът е между лек автомобил и мотор. Вследствие на удара 48-годишният моторист е загинал на място. По информация на "Русе Медиа“, двама души са откарани в болница с травми и фрактури. Движението в района се осъществява в една лента, като на място има полицейски екипи.

И вчера в същия участък е имало инцидент, но без тежко пострадали или загинали, припомня Фокус.

Тежко пострадали край Разлог

Жена е в тежко състояние след катастрофа в района на прохода "Предел“, съобщават шофьори в социалните мрежи. По първоначална информация инцидентът е станал на път II-19 Симитли – Разлог, след село Градево, когато лек автомобил, движещ се в посока Банско, се е ударил в бетонна стена, след което е последвал удар с друга кола. След сблъсъка джип, движещ се към София, се е преобърнал по таван. При катастрофата са пострадали и две деца, като едното е с тежка травма на крака. Според информацията тежко ранената жена е била причина за пътния инцидент.

По данни на МВР

През 2025 г. са регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 456 участници в движението по пътищата, а 8295 са били ранени.

През 2024 г. при 7173 тежки ПТП са загинали 478 души, а 9054 участници са пострадали.

През 2023 г. са отчетени 6993 тежки катастрофи, при които са загинали 525 души и са ранени 9101 участници в движението.

През 2022 г. при 6609 тежки пътнотранспортни произшествия са загинали 531 души, а 8422 са били ранени.

Редактор "Екип на Петел",

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