Кадър bTV

Петият сезон на „Ергенът“ започва на 17 февруари в ефира на bTV. Още в първите епизоди ще предложи различен и интригуващ старт, съобщават от телевизията.

Зрителите ще видят бързите срещи в София, където близки и приятели на тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин – ще се запознаят с дамите, заявили интерес към тях.

Първата среща между ергените и момичетата ще бъде на елегантен бал в София, а към Шри Ланка ще се отправят онези, които са готови да се опознаят и да се изберат взаимно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!