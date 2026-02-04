Петият сезон на „Ергенът“ започва на 17 февруари
Кадър bTV
Петият сезон на „Ергенът“ започва на 17 февруари в ефира на bTV. Още в първите епизоди ще предложи различен и интригуващ старт, съобщават от телевизията.
Зрителите ще видят бързите срещи в София, където близки и приятели на тримата ергени – Кристиян, Стоян и Марин – ще се запознаят с дамите, заявили интерес към тях.
Първата среща между ергените и момичетата ще бъде на елегантен бал в София, а към Шри Ланка ще се отправят онези, които са готови да се опознаят и да се изберат взаимно.
