Петков за Борисов и Пеевски: Двамата дебелаци трябва да свикнат да се движат между хората

Снимка: Булфото

„Всички народни представители трябва да са равни. Имаме премиер, имаме председател на Народното събрание, които имат право на НСО. Но най-скъпият автомобил в НСО в момента се дава на Пеевски и той всяка сутрин влиза през входа на НС, защото го е страх да ходи дори 5 метра по тротоара. Паркират до вратата, за да може само с две стъпки да влезе в парламента“, каза пред bTV Кирил Петков.

„Тротоарите да са свободни. Да паркират като нормални хора, като другите депутати, да се придвижат до сградата. Не може да имат такива преференции, които те имат“, допълни той.

Той призова Бойко Борисов и Делян Пеевски да влязат в парламента като нормалните хора, а не „като супермутри“.

„Двамата дебелаци трябва да могат да свикнат да се движат между хората. Не може да говориш всеки ден за хората и да те е страх да минеш 3 метра по тротоара“, каза още Кирил Петков.

Той обясни, че протестът е с разрешението на Столична община и уточни, че бул. "Дондуков" не е блокиран от тях, но се минава по преценка на жандармерията.

Рано тази сутрин ПП-ДБ спряха достъпа до служебния паркинг на Народното събрание.

"Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала", информира Лена Бориславова за протестната акция.

„Целта ни е да кажем, че през 2025 г. не може да имаме политически затворници в България. Не е нормално четирима души без осъдителна присъда да стоят вече втори месец в ареста с право по един час на ден на слънчева светлина и са хапани от дървеници сигурно по 20 пъти на вечер“, каза още Кирил Петков, който е облечен с тениска с надпис „Свобода за Благо!“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!