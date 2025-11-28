Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен

Снимка: Булфото

"Тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Чухме предложенията на българския бизнес, на синдикатите. Предстои в рамките на следващите дни тези предложения да бъдат разгледани от Министерството на финансите, от коалиционните партньори, да бъдат остойностени и следващата седмица предстои отново среща, на която да обсъдим конкретните мерки, които и бизнесът, и синдикатите предлагат, за да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички", заяви на брифинг финансовият министър Теменужка Петкова след среща между представители на управляващите партии, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателските организации.

По думите ѝ бюджетът не е изтеглен и е приет на първо четене в Народното събрание, а е отложена бюджетната процедура, съобщава БНТ.

"Двата малки бюджета са гледани на комисия на второ четене. Правилникът обаче ни позволява ние да внесем допълнителен доклад, след като бъдат изчистени предложенията между правителството, работодателите и синдикатите имаме готовност да внесем допълнителен доклад и да преразгледаме на второ четене двата малки бюджета и след това да разгледаме държавния бюджет на второ четене в комисия, имаме достатъчно време, ако успеем да се обединим около предложения, приемливи и за трите страни през следващата седмица, имаме време до края на годината да приемем държавния бюджет. Оптимист съм, че ще имаме предложение още следващата седмица", допълни Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!