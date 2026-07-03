Петкова: Предложеният от Радев бюджет противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

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Предложеният от правителството на Румен Радев проект на Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред Конституционния съд, алармира бившият министър на финансите Теменужка Петкова.

Тя припомни чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси: „Дефицитът на сектор „Държавно управление“ на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт“.

Има и второ важно правило - чл. 27, ал. 4 ЗПФ: „Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт“.

Юридическият извод: бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси. Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва фискалните правила по закона - чл. 22, ал. 1 ЗПФ.

Изключение има само при извънредни обстоятелства - чл. 25, ал. 3 и чл. 27, ал. 5. Законът дефинира такива обстоятелства като необичайно събитие извън контрола на МС със сериозно въздействие върху финансовата позиция, или икономически спад над 3% в реално изражение - чл. 24, ал. 3.

„Следователно, ако няма формално обосновани „извънредни обстоятелства“, бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен. Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото ЗПФ урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон - чл. 2“, категорична е Теменужка Петкова.

Тя подчерта, че Народното събрание не може да приема решения, които противоречат на действащото законодателство, предава БГНЕС.

„При действащия Закон за публичните финанси бюджет с дефицит над 3% от БВП е недопустим, освен при доказани извънредни обстоятелства. Такъв бюджет би противоречал на чл. 25, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 ЗПФ и би нарушил фискалната рамка, която Министерският съвет и Народното събрание са длъжни да спазват“, обобщи Петкова.

Редактор "Екип на Петел",

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