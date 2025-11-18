Петкова: Решението за коледните надбавки ще зависи изцяло от изпълнението на бюджета

Снимка: Булфото

„Това е възможният бюджет.“ Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова преди заседанието на бюджетната комисия.

Припомняме, че днес проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавния бюджет за следващата година влизат за обсъждане в парламента.

Трите законопроекта ще преминат през комисиите, преди да бъдат обсъждани в пленарна зала.

Миналата седмица Комисията по отбрана прие проектобюджета на армията за 2026 година.

Във връзка с коледните надбавки за пенсионерите тя заяви, че се следи бюджета какво по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част, посочва Дарик.

"В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви тя.

На въпрос какви пари ще са необходими Петкова подчерта, че това зависи от приходната и разходната част на бюджета.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!