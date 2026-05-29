Петкова: Румен Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Снимка: Булфото

"Искам да отправя призив премиерът Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и на определени данни. Проблемът с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а 2026 г.", заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър в кабинета „Желязков“ Теменужка Петкова.

Минути по-рано, в началото на днешното заседание на Министерски съвет, министър-председателят съобщи, че има информация, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможни санкции.

Теменужка Петкова подчерта, че не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 г. и поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, предава БГНЕС.

По думите ѝ разходите, които служебното правителство извърши впоследствие, бяха в много сериозни размери и всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 г.

„За 2025 г. данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3,5%. Така че това е дефицитът за 2025 г.“, каза тя.

Бившият финансов министър напомни, че България, с още други 15 държави членки на Европейския съюз (ЕС), се ползва от дерогацията за увеличените разходи за отбрана и прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана за 2025 г., страната ни ще спази изискванията на Маастрихтските критерии за дефицит от 3%.

„Не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с откровени лъжи“, заяви още Петкова и категорично отхвърли твърденията на Радев, че данните за влизането на България в еврозоната са манипулирани.

