Петкова: Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%

Заплатите в бюджетната сфера от 1 януари ще бъдат увеличени с по-благоприятния за работещите процент на инфлацията - 5 процента. Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 година е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени, този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави членки на Европейския съюз и по който те се сравняват, е 3.5%. Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, обясни тя, цитирана от БНР.

Съгласно удължителния закон за Бюджет 2025, по предложение на Асен Василев от ПП-ДБ, беше записан текст, че заплатите в публичния сектор ще бъдат увеличени с процента на натрупаната към 31 декември миналата година инфлация.

Правителството ще излезе с решение за това на следващото си заседание. Повишението най-вероятно ще бъде изплатено през февруари.

