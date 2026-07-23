Петкова от ГЕРБ към властта: Вместо да отправят обвинения, да се захванат за работа

Кадър Нова Тв

От ГЕРБ-СДС изразиха недоумение от критиките на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев относно подготовката на проекта между ВМЗ–Сопот и германския отбранителен концерн „Райнметал“.

„Озадачени сме от коментарите на министър Пулев. Вместо да прави подобни изявления, е добре да седне и да прегледа фактите такива, каквито са. Има документи, които досега би трябвало вече да е анализирал, а не да коментира неподготвен подобни теми“, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

По думите ѝ среща с представители на „Райнметал“ е била проведена едва през третия месец от управлението на настоящия кабинет.

Петкова посочи, че по време на управлението на ГЕРБ-СДС германският инвеститор е бил привлечен в България и е било подписано акционерно споразумение при възможно най-добри условия за страната. Според Петкова финансирането на инвестицията е било предвидено в проекта на държавния бюджет за 2026 г. Заложени са били 470 млн. евро за създаването на съвместното дружество и още 260 млн. евро за увеличаване на капитала на ВМЗ–Сопот.

„Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на премиера Радев и на всички протестиращи. Сега е техен ред да защитят тази инвестиция“, заяви представителят на ГЕРБ-СДС.

Тя коментира още, че при бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, който по думите ѝ възлиза на 7 млрд. и 191 млн. евро, управляващите би трябвало да намерят необходимия ресурс за проекта. „Вместо да отправят обвинения, трябва да се захванат за работа“, каза Петкова, цитирана от NOVA.

Повод за реакцията ѝ станаха изявленията на Александър Пулев за състоянието на преговорите с „Райнметал“. Вицепремиерът заяви, че диалогът с германския концерн е бил започнат по инициатива на тогавашния президент Румен Радев, а впоследствие работата е била прехвърлена към кабинета „Борисов“, пише novini.bg.

Според Пулев проверката на настоящото правителство е установила редица проблеми при подготовката на проекта. Той заяви, че няма изградена правна структура, учредителен договор или създадено съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал“.

Вицепремиерът посочи още, че липсват подробни финансови разчети и обосновка, а необходимите средства не са били осигурени в приет държавен бюджет. По думите му предишното управление е предвидило директни преговори със строителни компании без обществени поръчки. Той изрази съмнения и относно избрания терен, като заяви, че там няма необходимото водоснабдяване и че площадката попада в горския фонд.

Редактор "Екип на Петел",

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