Петьо Петров - Еврото може да се намира на три места

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Имаме три точки, на които евентуално следва да бъде установен Петьо Петров, по прякор Еврото, каза и. д. главен секретар на МВР Любомир Николов в предаването „На фокус“ по Нова тв.

Той посочи, че се работи активно със задграничните партньорски служби и че постъпват разнопосочни информации от служителите, ангажирани с казуса.

Бившият следовател Петьо Петров се издирва във връзка с обвинение от 25 август 2023 г. Също така през май Софийският градски съд го призна за виновен за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание – глоба от 2556 евро.

В отговор на въпрос Николов категорично отрече Петров все още да е „господар на българската прокуратура“. Относно архива, с който разполага МВР, той посочи, че е достатъчен, за да се направи извод, че той е имал влияние в съдебната система и че могат да се установят механизмите, чрез които го е упражнявал, както и част от хората, които са му били съратници. По това предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата, ако вече не са.

Във връзка със Стоян Мавродиев и. д. главен секретар на МВР посочи, че вероятно в края на месеца ще се гледа делото му за екстрадиция, което ще позволи или няма да позволи връщането му в България.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е установен в Сърбия, припомня БТА. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

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