Пето място за Божидар Саръбоюков във финала на скок на дължина в Токио

Божидар Саръбоюков се нареди на пето място във финала на скок на дължина на Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени в Токио.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн постигна 8.19 м в най-добрия си втори опит, предава БГНЕС. Той започна със 7.88 м, а в третия си скок се приземи на 7.89 м. В последните три опита възпитаникът на Димитър Карамфилов рискува максимално и направи два фала и 8.06 м в последния.

Световен шампион с личен рекорд от 8.39 м стана представителят на Италия Матиа Фурлани. Той прибави злато към това от Световното в зала тази зима в Нандзин.

Среброто остана за Таджай Гайл от Ямайка с 8.34 м. Трети на подиума се качи китаецът Юхао Шъ с 8.33 м.

Двукратният олимпийски шампион от Гърция Милтиадис Тентоглу остана едва 11-и от 12-те финалисти със скок от 7.83 м. Възпитаникът на Георги Помашки не участва пълноценно на първенството поради проблем в прасеца.

