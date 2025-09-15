Петокласник от Благоевград прекара цяло лято в болницата, за да помага на лекарите

кадри: Нова тв

Петокласник от Благоевград доказа, че мечтите нямат възраст.

Любомир Терзиев от малък знае какво иска да прави с живота си – да бъде лекар, и по-специално ортопед. С много ентусиазъм и настойчивост, детето успява да убеди родителите си да го заведат в ортопедичния кабинет на МБАЛ – Благоевград.

Там той е посрещнат с топлота и разбиране от екипа, ръководен от д-р Красимир Спасов. През цялото лято малкият помощник прекарва дните си в болницата, където под зоркия поглед на специалистите се включва активно в работата, разказва Нова тв.

Любомир не само наблюдава, но и помага на лекарите в различни задачи, а най-впечатляващото е, че му е позволено дори да направи собствена диагностика при случай с пациент. С много старание и съсредоточеност той успява да познае правилната диагноза, с което впечатлява всички в отделението.

Историята на Любомир е доказателство, че вдъхновението и мечтите могат да дадат огромен стимул както на децата, така и на възрастните. Бкарите в Благоевград показаха, че са готови да подкрепят младите си последователи, въпреки натоварената и отговорна професия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!