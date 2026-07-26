Петра Захариева и Калоян Драгнев спечелиха плувния маратон Галата – Варна

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Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете триумфираха в 86-о издание на плувния маратон Галата – Варна.

Захариева финишира с време 1:00,56 часа, а Драгнев преплува разстоянието от около 4500 метра за 00:57,13 минути, пише Спортал.бг.

Втора в надпреварата при жените се нареди Божена Михайловна с време от 1:03,34 часа, а при мъжете Ивайло Милев финишира с време от 00:58,37 минути.

В състезанието трета при дамите е Жасмина Медникарова с 1:06,18 часа, а при мъжете Димитър Димитров преплува разстоянието за 00:58,38 минути.

Шампионите в надпреварата получават по 600 евро от наградния фонд, който е 4300 евро. Класиралите се на второ място печелят по 450 евро, а третите – по 350 евро. Парични награди са осигурени и за финиширалите на четвърто, пето и шесто място при два пола – съответно по 300, 250 и 200 евро.

В маратона стартираха 239 състезатели от девет държави. България бе представена от малко над 200 плувци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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