Петролът поевтиня рязко след споразумението между САЩ и Иран

Пиксабей

Цените на петрола се понижиха чувствително на международните пазари, след като Вашингтон и Техеран обявиха споразумение за прекратяване на военните действия и възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

В сутрешната търговия американският лек суров петрол WTI загуби над 3% от стойността си и се търгуваше около 74 долара за барел. Международният бенчмарк "Брент" също отчете спад от над 3%, достигайки близо 77 долара за барел, предаде Нова телевизия.

Пазарите реагираха на подписания меморандум между САЩ и Иран, който предвижда временно прекратяване на конфликта, поетапно възстановяване на морския трафик през Ормузкия проток и облекчаване на ограниченията върху износа на ирански петрол. Инвеститорите очакват това да доведе до увеличаване на предлагането на суровина на световните пазари.

Според анализатори разпродажбите са се ускорили заради перспективата иранският петрол да се върне по-бързо от очакваното на международните пазари. Ормузкият проток е сред най-важните енергийни коридори в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ.

Споразумението поставя началото на 60-дневен преговорен период, през който Иран се ангажира да гарантира свободното преминаване на търговски кораби. Документът предвижда и възстановяване на пълния капацитет на корабоплаването в рамките на месец.

Въпреки рязкото поевтиняване на суровината, експерти предупреждават, че ефектът върху пазара може да се окаже ограничен. Част от иранските доставки вече са били пренасочени по алтернативни маршрути, а някои корабни компании остават предпазливи заради риска договореностите между двете страни да се провалят.

Редактор "Екип на Петел",

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