Петролът поевтинява, след като Тръмп отмени атака срещу Иран
Пиксабей
Цените на петрола се понижиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Барел суров петрол сорт Брент с доставка през октомври се търгуваше на малко над 83 долара по време на сутрешните търгове в Азия, което представлява спад от почти 7 процента.
Американският лек суров петрол WTI понижи цената си с 6,17 на сто до 79,47 долара за барел в електронната търговия.
Тръмп съобщи, че е отложил „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да даде шанс за нови преговори с Иран.
Въпреки резкия спад в цените на петрола на фондовите пазари в Азия спадът продължи, като според анализаторите слабостта се дължи главно на нарастващите опасения, че бумът в областта на изкуствения интелект може да започва да губи инерция.
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