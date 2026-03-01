Петролът тръгва нагоре след военния конфликт в Близкия изток

Кадър You tube

Неприятна новина за всички шофьори.

Цената на петрола се очаква рязко да скочи в началото на новата седмица, докато фондовите пазари могат да реагират със спад на фона на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран, който разклаща доверието на инвеститорите.



По данни на брокерската компания IG, американският суров петрол може да поскъпне с около 9% при възобновяване на търговията. Причината е изявлението на Техеран, че на практика е затворил Ормузкия проток – ключов коридор за световните доставки на петрол, което вече води до спиране на част от доставките.



Уикенд пазарите на IG сочат, че цената на американския суров петрол може да надхвърли 73 долара за барел при отварянето на търговията в Ню Йорк късно в неделя, спрямо около 67 долара в края на петъчната сесия. Това би било най-високото ниво от юни 2025 г., когато САЩ нанесоха удари по ирански ядрени съоръжения, и създава риск от ново поскъпване на горивата за крайните потребители, пише Moreto.net.



Анализатори от Barclays предупреждават, че при реално нарушаване на доставките цената на петрола може да достигне и 80 долара за барел.

