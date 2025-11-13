Петролен шеф: Не хуквайте с туби и бидони да се запасявате с бензин

Редактор: Недко Петров

Увеличението днес на горивата е с четири-пет стотинки при бензина и седем-осем при дизела, което е нормално. Това заяви Светослав Бенчев. Той увери, че положението е стабилно и горива има.

Разговарях с колегите от петролните компании. Складовете са пълни, бензиностанциите са пълни, така че проблеми няма. Много е важно да кажем на хората да не се презапасяват, тъй като няма проблем и горива има. Защото вече веднъж през март месец 2022-ра направихме сами ситуация, от която нямаше смисъл. Нека сега не си го предизвикваме, заяви Бенчев.

Хората да останат спокойни и да не се презареждат с горива. Да не ходят да зареждат с две туби, миналия път видяхме в найлонови пликчета да се сипва бенвзин и в бидони, така че има доста варианти. Ако не я бях видял тази голяма картинка, нямаше да го повярвам, продължи той.

Горивото поскъпва, тъй като цената на суровия петрол за около месец поскъпна с 10%, след което отново започна да пада. Ако продължи така, цените ще се задържат на същите нива, които са в момента, и аз се надявам да бъде така. Защото това е фактора, който оказваше влияние върху цените на горивата в страната, каза още председателят на Българската петролна и газова асоциация.

Разбира се, има леко напрежение в региона, в България, в Румъния, Република Северна Македония и Сърбия. Всичко, което се случва на Балканите, с рафинерията в Румъния, в Сърбия, води до някаква тенденция за повишаване на цените на горивата в Черноморския регион. Но пак казвам, това не е нещо, което трябва да притеснява хората, поне към настоящия момент, категоричен бе пред Цветанка Ризова по бТВ юристът.

