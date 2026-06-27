Петролен танкер бе ударен от "неидентифициран снаряд" в Ормузкия проток

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Петролен танкер в Ормузкия проток бе ударен и повреден от "неидентифициран снаряд", съобщи британската агенция за морска сигурност ЮКМТО. До инцидента се стигна след първата размяна на удари между САЩ и Иран след сключеното споразумение между тях за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Плавателният съд понесе щети по мостика. Според постъпващите сведени екипажът е невредим", посочи ЮКМТО, докато друга британска компания за морска сигурност "Вангард Тех" уточни, че става дума за плаващия под панамски флаг танкер "КИКУ".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), идеологическата армия на режима, обяви по-рано днес, че е атакувал американски позиции в Залива след ударите на САЩ по Иран.

Дотук се стигна, след като в четвъртък товарен кораб на тайванска компания беше улучен отново от неуточнен снаряд в Ормузкия проток. Впоследствие президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е атакувал плавателния съд с четири дрона камикадзе и обеща военен отговор, съобщи БТА.

Снощи бе съобщено, че Вашингтон е ударил цели в Иран, на което Ислямската република отговори с нападение срещу американски обекти в Бахрейн.

В четвъртък КГИР заяви, цитиран от официалната агенция ИРНА, че всеки маршрут през Ормузкия проток извън контрола на Техеран е "неприемлив". Гвардейците казаха това, след като Оман съобщи, че е отворил в свои води безопасен коридор за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че още кораби са поискали разрешение от Иран да преминат през пролива, след като съдове, опитали да преминат без позволение, са се сблъскали с предупредителни изстрели, предаде Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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